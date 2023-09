Esce Fasi di Matteo Bocelli | il nuovo singolo prima dell’album d’esordio

Leggi su optimagazine

(Di domenica 10 settembre 2023) L’albumuscirà il 22 settembre e da questo progetto proviene ildi, in radio e negli store digitali dall’8 settembre. Il brano è stato scritto insieme a Davide Petrella e Katoo, con la produzione di Michele Canova. Insieme a “Chasing Stars” e “For you”, farà parte di, il primo disco di. “E mi ritrovo a pensare che in un mare di persone non puoi più trovare te stesso”, recita il testo didi. Nel ritornello si ripercorrono i ricordi, associandoli ad una manciata di sale che brucia sulla pelle: “Tutti i ricordi sono il sale che mi spacca la pelle. Insegnami a Precipitare che ...