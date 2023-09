Il voto in condotta influenzerà anche i crediti per l'ammissione all'di. In caso di sospensioni superiori a due giorni, lo studente sarà chiamato a svolgere attività di cittadinanza ...Il voto in condotta influenzerà anche i crediti per l'ammissione all'di. In caso di sospensioni superiori a due giorni, lo studente sarà chiamato a svolgere attività di cittadinanza ...La sessione straordinaria dell'di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 avrà inizio il 13 settembre , con la prima prova scritta. A seguire, il 14 settembre , si svolgerà la seconda ...

Esame di maturità, valutazione del voto da rifare se il bonus non è stato motivato. Sentenza del Tar Campania Orizzonte Scuola