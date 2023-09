Equitazione | Europei dressage e paradressage Riesenbeck 2023 | i risultati di domenica 10 settembre

(Di domenica 10 settembre 2023) Glidie para, tenutisi a, si sono ufficialmente conclusi. Ecco come sono andate le cose nell’ultima giornata del programma di gara. A vincere l’unico titolo odierno in palio sul campo di gara tedesco, ossia quello scaturito dalla disputa del Grand Prix Freestyle, è stata la padrona di casa Jessica von Bredow-Werndl che, in sella a TSF Dalera BB, ha totalizzato uno score altissimo di 92.818 %. Dietro di lei invece, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo, si sono sistemate le britanniche Charlotte Fry, montante Glamourdale (92.379 %), e Charlotte Dujardin, con Imhotep (91.396%). L’evento continentale si è quindi chiuso, in una settimana assai movimentata che ha assegnato all’Austria, alla Spagna e al Belgio i pass olimpici verso Parigi 2024. Foto: ...

