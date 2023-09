Energia e difesa | la missione nel Golfo di Meloni | dopo il G20 attesa in Qatar con Giorgetti e Descalzi

Leggi su open.online

(Di domenica 10 settembre 2023) Terminato il G20 di New Delhi, in India, la presidente del Consiglio ha in programma un’altra tappa prima del rientro in Italia. Giorgiainfatti a Doha, in, per un bilaterale con l’emiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ad accompagnarla da questa sera, 10 settembre, ci saranno l’Ad di Eni, Claudio, e il ministro dell’Economia Giancarlo. Una visita, fanno trapelare le fonti di Palazzo Chigi, per confermare l’attenzione italiana verso la regione del. Il colloquio si concentrerà sulla cooperazione bilaterale nei settori della politica estera, della sicurezza, dell’, dellae degli investimenti. Investimenti già fitti tra i due Paesi: per l’Italia, ilè il principale ...