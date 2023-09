EndGenderStereotypes L’Unistrapg lancia un concorso fotografico

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 10 settembre 2023) Il materiale fotografico dovrà essere inoltrato entro il 20 ottobre 2023, attraverso la piattaforma online dell’università https://www.unistrapg.it/it/node/1067 Viviamo in un contesto in cui ancora gli stereotipi di genere continuano a permeare ogni strato della società, e per questo l’Università per Stranieri di Perugia assume un ruolo educativo nell’incoraggiare tra gli studenti una riflessione profonda e un cambiamento culturale attraverso l’arte e la creatività. Con questi presupposti l’Ateneo annuncia il lancio del concorso, un’iniziativa nata per incentivare gli studenti a esplorare e de-costruire gli stereotipi di genere che limitano le libertà individuali, facendo leva sul potere della rappresentazione visuale.In un momento in cui il dialogo sulle differenze di genere è più rilevante che mai, questo concorso rappresenta ...