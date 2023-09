...in via Leonardo Da Vinci a Corsico (ovest di Milano) nella tarda mattinata di venerdì 8 settembre. Tutto è accaduto intorno alle 12, come riportato dall'azienda regionale di......in via Leonardo Da Vinci a Corsico (ovest di Milano) nella tarda mattinata di venerdì 8 settembre. Tutto è accaduto intorno alle 12, come riportato dall'azienda regionale di...... i volontari di altri sodalizi di Procivil, o quelli del Cosp di Mazzano o i Vigili del Fuoco, che si sono messi a disposizione per insegnare le molte regole dell'e non solo. Imparare ...

Emergenza hinterland, non solo Caivano: la faida nel rione 167 di Arzano ilmattino.it

Aumentano i posti per le prenotazioni quotidiane e da settembre l'ufficio di via Capriolo a Brescia resta aperto anche il sabato mattina ...Il lavoro come strumento di integrazione, autonomia economica e affermazione di dignità. Brescia cerca la strada per trasformare l’emergenza profughi in opportunità per gli immigrati e il sistema prod ...