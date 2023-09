Emanuele Salvatori | l' ex tronista nei guai per stalking | «Dopo la ex fidanzata ha perseguitato anche un carabiniere»

(Di domenica 10 settembre 2023)nei. L'exdi Uomini e Donne, classe 1969, già agli arresti domiciliari per averla sua ex, avrebbeun...

...'Le forze dell'ordine e la Questura hanno eseguito un ottimo lavoro - afferma Mauro, ... un problema purtroppo noto a chi lavora in Corso Vittorio. Il delitto, accaduto in pieno ...'Le forze dell'ordine e la Questura hanno eseguito un ottimo lavoro - afferma Mauro, Presidente Confesercenti Area Città di Modena . Dalle prove raccolte a carico dei due ...Vittorio. ......'Le forze dell'ordine e la Questura hanno eseguito un ottimo lavoro - afferma Mauro, ... un problema purtroppo noto a chi lavora in Corso Vittorio. Il delitto, accaduto in pieno ...

Ex tronista stalker, Emanuele Salvatori dopo l'ex fidanzata perseguita un carabiniere Today.it

Ai domiciliari per stalking nei confronti dell'ex fidanzata, si presenta sotto casa del carabiniere che verbalizzò la denuncia accusandolo di essere un corrotto, in combutta con la ragazza. Dopo quant ...Eppure Emanuele Salvatori, ex volto noto made in Mediaset e a lungo presenza fissa del salotto di Maria De Filippi in Uomini e Donne, più che ammettere le sue responsabilità se l’era presa con un ...