Elmas cerca spazio e manda segnali a Garcia Ecco perché il Napoli dovrà dargli minuti entro gennaio

... dinanzi al colpo di testa solitario in tuffo di Miovski e al tentativo da fuori disu cui s'... quando Barellala soluzione personale centrando la traversa e Immobile, sulla respinta, ...Bravo soprattutto su una discesa di) Bastoni 5,5: con una difesa a 4 deve limitare le sue ... in un paio di pericoli per i macedonitroppo la giocata di fino, l'assist anziché la ...... che però, anziché calciare nello specchio,l'assist per Immobile. Un minuto dopo è Cristante ... Ci prova anche, ma Donnarumma blocca. Al 40' Dimarco, quasi un regista aggiunto, pesca in ...

Elmas cerca spazio e manda segnali a Garcia. Ecco perché il Napoli ... Calciomercato.com

Le scuse del centrocampista del Napoli dopo la gara con l'Italia pareggiata 1-1. E sull'esordio di Spalletti: "Ho visto cose che faceva a Napoli" ...Comincia l’era Spalletti per l’Italia, che affronta la Macedonia del Nord nel match di qualificazioni agli Europei. 2' GOL ANNULLATO A BARELLA- il centrocampista dell’Inter servito in area di rigore d ...