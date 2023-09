Elmas all’Inter | lo scrive la stampa nord-macedone Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 settembre 2023) Ladi. Lo riportanella cronaca diMacedonia-Italia finita 1-1, il debutto di Spalletti in Nazionale.: I tre calciatori più europei, Bardhi,e Miovski (colpo di testa in tuffo), hanno tentato di allarmare Donnarumma. Ma il fantasista del Napoli, che lalocale dà per oggetto a gennaio della trattativa con l’Inter, sembrava per assenza di appoggio dai compagni impossibilitato a colpire. Il gol illusorio di Immobile l’ha vanificato. Il figlioccio dichiarato del nuovo ct ha propiziato la punizione di Bardhi, aiutato da Donnarumma. Sono bastati due talenti per impastoiare ...