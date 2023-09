Elly Schlein | la sua strategia per il Pd? Meno siamo e meglio è

(Di domenica 10 settembre 2023) «stiamo», cantava Renzo Arbore ai tempi di Quelli della Notte. Quella del Pd, la nuova segretaria, oggi la pensa allo stesso modo. «Spiace sempre se qualcuno va via, ma chi non si sente a casa in questo partito, forse aveva sbagliato indirizzo prima»:congeda così i trenta e passa politici e tesserati liguri che l'hanno salutata per andare da Calenda. E tutti a pensare, ma ci è o ci fa? Già perché, con il suo sorriso a 52 denti e la sua andatura trotterellante, ma soprattutto per quel che dice, sempre caracollante tra l'incomprensibile e l'ingenuo, tra il masochista e l'insultante, la Clarabdei dem ti fa sempre sorgere il dubbio se la sua missione sia distruggere il partito o cambiargli faccia. Probabilmente entrambe le cose; tutto sta in quale ...

A scommettere naturalmente che le cose vadano al contrario di quanto auspichi Monti è, fra gli altri, la segretaria del Pd, sempre più decisa a inseguire il grillino Giuseppe Conte sul ...PD IN CRISI, 90 ESUBERI DEL NAZARENO Altra grana per la, paladina dei lavoratori: sta per scadere la cassa integrazione di 90 dipendenti del PD. C'è l'ipotesi di riassorbirli negli staff ...Sappiamo invece che dal pulpito più alto del Nazareno,, continua a predicare il suo verbo, tirando dritto, in barba a un Partito democratico che continua a perdere pezzi. L'ultima ...

In vista delle prossime elezioni per il Parlamento europeo (9 giugno 2024) il PD di Elly Schlein si è richiamato ad esso, senza tuttavia dar prova di effettuare un’analisi approfondita del progetto di ...In vista delle prossime elezioni per il Parlamento europeo (9 giugno 2024) il PD di Elly Schlein si è richiamato ad esso, senza tuttavia dar prova di effettuare un’analisi approfondita del progetto di ...