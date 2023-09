Elisabetta Gregoraci al matrimonio in nero con il fidanzato Giulio Fratini Scivolone con l' abito scuro? Ecco quando è concesso

(Di domenica 10 settembre 2023)(43 anni) ha stupito sul red carpet di Venezia, con undal dettaglio in oro sul seno. L'ex moglie di Flavio Briatore sa come attirare i flash dei fotografi, ma sa...

... Aurora Ruffino, bellezza glowy sul tappeto rosso della nona serata L'attrice porta sul red carpet la delicatezza di un incarnato naturalmente radioso,seduce con un bold make - ...Sul tappeto rosso della nona serata della 80° edizione del Festival del Cinema di Venezia , alla première del film Lubo , la nuova opera di Giorgi Diritti, la conduttricenon è ...La showgirl ha condiviso un dolce scatto insieme al suo make up ...

Mostra del Cinema di Venezia: Gregoraci, il glamour dov’è (5), Boldi eterno Cipollino (6), Raoul Bova si... Corriere della Sera

Elisabetta Gregoraci (43 anni) ha stupito sul red carpet di Venezia, con un abito nero dal dettaglio in oro sul seno. L'ex moglie di Flavio Briatore sa come attirare i flash dei fotografi, ma ...Ospite fissa, come tutti gli anni, alla della Mostra del Cinema di Venezia, Elisabetta Gregoraci è finalmente sbarcata al Lido, per prendere parte alla sua… Leggi ...