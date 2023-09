Elisabetta Gregoraci al matrimonio in nero con il fidanzato Giulio Fratini Scivolone con l’abito scuro? Ecco quando è concesso

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 10 settembre 2023)(43 anni) ha stupito sul red carpet di Venezia, con un abitodal dettaglio in oro sul seno. L’ex moglie di Flavio Briatore sa come attirare i flash dei fotografi, ma sa anche come evitarli.perché è molto riservata e non mostra quasi mai sui social la sua relazione con l’imprenditore(31), ad eccezione di qualche evento molto particolare, come quello di un. Non il loro! Anche se le voci di una presunta proposta ci sono state e le intenzioni, almeno quelle della showgirl, sono quelle di andare all’altare un’altra volta.ha pubblicato su Instagram una foto che li ritrae assieme ad una Villa Miani, a Roma e l’outfit indossato per l’occasione era incredibile. ...