Elezioni Maldive | si va al ballottaggio

Tuttavia, per gli esperti è anche importante sottolineare che, per la prima volta dal 2008, ledellesi svolgono in un contesto relativamente meno teso rispetto al passato, in cui i ...Lepresidenziali che si terranno sabato allepotrebbero essere decisive per determinare se la Cina o l'India vinceranno la competizione per l'influenza sulle isole dell'...Secondo una regola vecchia, e sempre valida, lesi vincono al centro, ma si continua a ... e va in vacanza un paio di volte all'anno in Spagna, in Italia, o alle. Appartiene al ceto ...

Maldive: chiediamo di pregare per le elezioni presidenziali Porte Aperte Italia

Alle elezioni nelle Maldive si va al ballottaggio. Secondo i dati preliminari, nessuno dei due candidati ha ottenuto il 50% dei voti.Al via le elezioni nelle Maldive. Il presidente in carica Ibrahim Mohamed Solih sta cercando di ottenere la rielezione.