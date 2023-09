Elettra Lamborghini e il suo problema di salute | “Devo ridurre l’uso del cellulare | ho ”

(Di domenica 10 settembre 2023)allarma i fans: il suodipreoccupa e non poco: “delperché…”continua ad infiammare i fans durante il suo tour italiano. Presente in Sicilia e in Sardegna, dove recentemente ha fatto scalpore con i suoi successi, ha comunque fatto parlare di sé nelle ultime Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Festa a sopresa per Afrojack al festival Dreamland a Valmalenco (So): la moglieorganizza una festa a sorpresa sul palco e si presenta con una torta a ...è solita rimanere in contatto con i suoi followers sui social media, condividendo con loro i momenti della sua vita, sia prima degli spettacoli che durante la sua vita quotidiana a ...ha un piccolo e fastidioso problema di salute. Come la stessa cantante ha spiegato ai suoi fan nelle ultime stories che ha pubblicato sul suo profilo Instagram (che conta quasi ...

Elettra Lamborghini sorprende il marito Afrojack con una torta a mezzanotte: la festa è sul palco Corriere TV

Elettra Lamborghini e il suo problema di salute: ecco di che cosa soffre la cantante, molto gettonata tra i giovani: "Devo ridurre l'uso del cellulare...'' ...Elettra Lamborghini ha voluto are una sorpresa al marito Afrojack nel giorno del suo compleanno, il 9 settembre. I due sono sposati dal 2020 e sono molto innamorati l'uno dell'altra. Nonostante gli ...