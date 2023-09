(Di domenica 10 settembre 2023), deputata ed ex ministro di nei Governi Conte 2 e Draghi,di Matteo Renzi: "È venuto il momento di riprendere il cammino del Terzo Polo, per onorare l’impegno che il mandato elettorale mi ha consegnato e rispondere alla responsabilità di quella fiducia". Lo...

... n.6) 6 - 4, 6 - 4, Maurizio Foschi (4.1, n.3) - Marino Masi (4.2) 6 - 1, 6 - 4, Andrea(4. Si parte con il tabellone di 4a dove le teste di serie sono andate nell'ordine alle 4.1Tarini,...... alle 17, parteciperanno, tra gli altri, Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati,, Commissione Affari sociali della Camera, ...... Carlo Alberto Gualandri, Maurizio Foschi, Andrea, Luigi Angelo Bertaccini e Loris ... Si parte con il tabellone di 4° dove le teste di serie sono andate nell'ordine alle 4.1Tarini, Sabina ...

Elena Bonetti lascia Italia Viva: "Lavorerò in ticket con Calenda" Today.it

"Io penso al centro non come a uno spazio da occupare ma come a un processo di partecipazione da liberare per essere forza che superi il bipolarismo" ...“Ho scritto a Renzi e ai colleghi di Italia Viva”. Il dado è tratto. Elena Bonetti, ex ministra renziana del governo Conte II e del governo Draghi, è categorica. La sua esperienza con Italia Viva e ...