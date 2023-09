Edberg e il fatale servizio con cui quarant’anni fa uccise un giudice di linea durante l’UsOpen  

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 settembre 2023) Su Il Giornale il racconto di una morte assurda su un campo da tennis. Una morte accaduta 40 anni fa, il 10 settembre 1983, agli UsOpen juniores. Stefan, 17 anni, è in finale contro l’australiano Youl. Sta per festeggiare il suo piccolo Grande Slam. Sta dominando il match. Ma mentre si accinge a giocare l’ennesimo, ecco il dramma: la pallina colpisce ildiche perde l’equilibrio, cade dal suo sgabello, batte la testa e muore. Il racconto è firmato da Marco Lombardo. “Quella palla non era neppure così mortale, ma ci sono momenti della vita in cui essere al posto sbagliato causa una serie di coincidenze incredibili. Tali che Richard Wertheim, per gli amici Dick, resta l’unico uomo della storia ad essere stato ucciso da una pallina da tennis”. Così decretò il processo seguito alla sua morte: ...