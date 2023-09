Ecco quanto sono assurdi gli impegni del G20 sul clima

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 10 settembre 2023) * Con la collaborazione di Vincent Vega Il nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tentato di portare al G20 di New Delhi una ventata di pragmatismo, bisogna dargliene atto, sulle politichetiche. L’approccio del nostro governo è ormai chiaro da tempo: abbracciare la narrazione del cambiamentotico, cercando di smussare, moderare, rallentare la transizione in modo da rendere sostenibile il suo impatto socio-economico. Teoria e pratica In teoria, sembrerebbe un approccio ragionevole. In pratica, deve fare i conti con chi ragionevole non è. E i risultati, crediamo, sotto gli occhi di tutti. Nell’ultimo anno, a Bruxelles, quasi tutta la legislazione green più radicale è passata – resta solo quella sulla casa – mentre a stento si riescono a rinviare di qualche mese, a casa nostra, misure tremendamente ...