Ecco quando finirà questa eterna estate | parola di Giuliacci

(Di domenica 10 settembre 2023) Nelle ultime ore, un dettagliato video di Marioha offerto un’analisi approfondita sulle previsioni meteo per i prossimi 15 giorni. Presentato sul suo popolare canale YouTube, il meteorologo ha delineato una situazione piuttosto complessa, descrivendo un continuo “tira e molla” tra l’anticiclone nord-africano e le correnti atlantiche. La sua previsione? “Alla fine avrà la meglio l’Atlantico”, afferma. Il meteo per la seconda metà di settembre si dividerà in quattro fasi: 10-12 Settembre: L’ondata di caldo prosegue, con temperature massime oscillanti tra 30 e 34°, accompagnate da rari fenomeni temporaleschi. 13-15 Settembre: Il centro-nord dell’Italia assaporerà una breve pausa dal caldo, grazie a una debole perturbazione atlantica. Al sud, l’anticiclone nord-africano rimarrà predominante. 16-18 Settembre: Il caldo ...

Anti - renzianol'ex segretario del Pd era un sultano, filo - grillinoi dem erano in ... Lega, una clamorosa sorpresa a Pontida:chi sarà presente sul "pratone"dunque che raccontare ai ragazzi l'11 settembre è più che mai un'esigenza e un dovere. ... Protagonista è Oskar, figlio di una vittima dell'attentato, la cui vita cambiatra gli oggetti del ...ho finito di ascoltare "Playing Robots Into Heaven", il nuovo album di James Blake, mi sono ... Tra la consolle ad Ibiza e il paradisola giusta collocazione di Blake. SCORE: 7,50 DA ...

Meteo: caldo incredibile da piena Estate, ecco quando arriverà l’Autunno Meteo Giornale

Con Acerbi indisponibile per buona parte del precampionato e le prime tre uscite in A, de Vrij è tornato a brillare in difesa ...Estate piena nelle Marche almeno fino a sabato prossimo. Siamo ancora in piena estate, nonostante ci separino ormai pochi giorni dall'autunno. Secondo il sito 3B Meteo, ...