Ecatombe in Marocco | migliaia i morti nel terremoto

(Di domenica 10 settembre 2023) Un boato ha squarciato la notte marocchina, trasformandola in una "notte da incubo": qualcuno ha pensato all'esplosione di una bomba, altri a "un aereo che si era schiantato sull'hotel". Era invece la ...

Un boato ha squarciato la notte marocchina, trasformandola in una "notte da incubo": qualcuno ha pensato all'esplosione di una bomba, altri a "un aereo che si era schiantato sull'hotel". Era invece la ...'I nostri pensieri vanno al popolo delin seguito al devastante terremoto. Le nostre più sentite condoglianze a tutti coloro che hanno perso i propri cari. In questo momento di dolore e ...Purtroppo, il terremoto che nella notte dell'8 settembre ha scosso ilha causato un'. Il bilancio delle vittime è ancora parziale ma il conto è già arrivato a oltre 2mila morti . Tra loro c'è anche un cittadino francese, colpito da un attacco di cuore. ...

L'ultimo bollettino del ministero dell'Interno segnala anche oltre duemila feriti. Tajani: non ci sono italiani coinvolti ...