“È solo un raffreddore” | e invece la bambina di 5 anni…

(Di domenica 10 settembre 2023) L’atroce dolore di una famiglia distrutta, la morte inaspettata di una giovane vita, e infine la speranza che nasce dalla tragedia grazie al gesto altruista della donazione degli organi. Questa è la storia di Cathy Kassis, unadi soli 5 anni di Bathurst, in Australia, che ha lasciato questo mondo molto troppo presto a causa di una serie di diagnosi errate. La prima diagnosi errata è stata fornita dal medico di famiglia, seguita dalla stessa conclusione tratta dai medici del pronto soccorso. In entrambe le occasioni, le è stato diagnosticato un comune. Ma le condizioni di Cathy non hanno fatto altro che peggiorare. Dopo che la piccola ha iniziato a mostrare segni di problemi respiratori e perdita della voce, è stata portata d’urgenza al pronto soccorso, dove le è stato effettuato un test per il COVID-19 e il virus respiratorio ...

Molti di noi, nelle ultime settimane hanno sofferto di malesseri respiratori, tosse,, ...fornirci Chiunque in questo periodo non si sente bene e manifesta sintomi respiratori e non, ...'È come se avesse il, sta affogando', dicono. La verità è che al di là della sua ... Non è che non giocaper mancanza di calcio', dicono dal Quilín'.... la pelle, proprio grazie al delicato effetto del vapore, viene anche liberata nonda batteri, ... Aiuto contro il: Un bagno di vapore, specialmente se si utilizzano degli olii aromatici ...

Infezione da streptococco scambiata per raffreddore, bimba morta a 5 anni: poteva salvarsi con un antibiotico ilmessaggero.it

Solo qui i medici hanno scoperto la causa della morte di Cathy effettuando un semplice tampone: la bambina è risultata positiva allo Streptococco A. La sua malattia, se correttamente diagnosticata, ...Uno studio firmato da ricercatori israeliani e americani ha confermato che il tessuto Balt protegge dalla nascita contro i virus e con gli anni diminuisce.