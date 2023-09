È partita la corsa ai memorabilia del Rock

Leggi su panorama

(Di domenica 10 settembre 2023) La corona e il mantello indossati nei concerti da Freddie Mercury, la raffinata collezione di libri del batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts, e il basso di Gene Simmons dei Kiss. Prestigiose case d’aste come Sotheby’s e Christie’s stanno mettendo all’incanto oggetti appartenuti alle star delle band più famose. Sorpresa: tra quelli battuti non ci sono solo strumenti, ma anche opere d’arte come i quadri di James Tissot, Marc Chagall e Pablo Picasso... Continua a crescere l’interesse per le aste legate ai protagonisti del mondo del. In settembre due colossi come Sotheby’s e Christie’s propongono due grandi vendite dedicate a Freddie Mercury, il cantante dei Queen, e a Charlie Watts, il batterista dei Rolling Stones. L’aspetto interessante è che in queste grandi vendite emerge il lato privato degli artisti: non solo strumenti e abiti di scena, ma anche ...