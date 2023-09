È la fidanzata di un calciatore del Napoli | Martina Fusco da urlo in costume FOTO

(Di domenica 10 settembre 2023) Continua ad incantare i propri follower sui social, una delle più amate first lady del calcio targate. La figura della first del pallone ha senz’altro acquisito sempre più importanza negli ultimi anni, soprattutto in piazze calde del nostro campionato. In quel di, una delle più amate è senz’altrodel terzo portiere azzurro Nikita Contini. Ventenne napoletana, la bellaè infatti una delle influencer italiane più seguite sui social, con numeri che superano i 380 mila follower su Instagram anche grazie al passato televisivo della sexy partenopea. Laè infatti conosciuta per apparizioni in programmi targati Mediaset come Ciao Darwin 8 e La Pupa ed il Secchione, capace di ...

Clamoroso risvolto del caso Antony che tanto sta facendo discutere in Inghilterra. Secondo gli avvocati dell'exdel giocatore, Gabriela Cavallin, il Manchester United sarebbe intervenuto personalmente per nascondere le accuse di aggressione riguardo il brasiliano. Più precisamente si riferiscono alla ......mai diventato unprofessionista. Appesi gli scarpini al chiodo e continuai a seguire la mia squadra per alcuni anni stavolta da tifoso e amico dei tanti rimasti . Lo studio, la......delle cronache già qualche anno fa per la causa per diffamazione intentatagli dall'ex -... parrebbe: l'aggredito sarebbe infatti il nuovo compagno dell'ex -del sessantatreenne. "...

È la fidanzata di un calciatore del Napoli: Martina Fusco da urlo in ... Spazio Napoli

Sonia Bruganelli ospite oggi, domenica 10 settembre a Verissimo. Conosciuta soprattutto per essere la moglie (ora ex moglie) di Paolo Bonolis, Sonia è ...L’hanno sognato e progettato a lungo questo giorno, ora il momento del loro «sì» è arrivato: Patrick Zaki e Reny Iskander si sono sposati, sono diventati marito e moglie dopo essere stati per anni la ...