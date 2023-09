È falsa Fidanza e Menia sbugiardano Fedez | la balla contenuta in Disco paradise

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) “Ogni estate ha i suoi tormentoni musicali. Che voi siate al mare o in montagna, tra i più trasmessi, scaricati e ascoltati di quest'anno c'è sicuramente “” di, Articolo 31 e Annalisa. C'è però un passaggio di questa canzone che proprio non ci va giù, ed è quello in cuidice testualmente “come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò”. Non sappiamo seabbia davvero deciso di non votare alle elezioni europee dell'anno prossimo. Quello che ci interessa chiarire con questo video è che questa frase della canzone è semplicemente”. Così in un video il capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr al Parlamento europeo, Carloe il senatore di FdI e responsabile nazionale del Dipartimento di FdI per gli italiani nel ...