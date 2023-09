Due titoli tra realtà e magia che raccontano Malesia e Filippine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Non saprei valutare quanto durò quella discesa del fiume, quella traversata di grandi solitudini. Ma a poco a poco l’acqua verde si era intorbidata. Alcuni affluenti melmosi, provenienti dalle miniere di stagno, vi si mescolavano con lunghe scie ocra. C’era qualcosa di cinese in tutto ciò, pensavamo. Come se ovunque i cinesi portassero con sé il loro Fiume Giallo. Presto galleggiammo su una distesa d’acqua ogni giorno più ampia, ogni giorno più carica di limo, che si gonfiava, si spandeva, straripava fin nella vegetazione delle rive, poi alcune correnti languide si riformavano, la superficie si abbassava come il latte tolto dal fuoco. Allora emergevano i cespugli, si vedevano i rami degli alberi, i loro tronchi, le palafitte delle loro radici nude., di Henri Fauconnier (traduzione di Alessandro Giarda; ObarraO Edizioni), è l’unico romanzo scritto dall’autore ...