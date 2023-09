Due sposini coinvolti in un incidente stradale | lei muore | lui è grave

Leggi su tpi

(Di domenica 10 settembre 2023) Graziella Parente è la vittima dell’avvenuto ieri sulla strada regionale 630 Cassino-Formia nel Comune di San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. Per lei, 31 anni, non c’è stato nulla da fare. Il marito, Francesco Piccolino, 33 anni, lotta tra la vita e la morte. I due si erano sposati a luglio ed erano appena rientrati dal viaggio di nozze che li aveva portati in Thailandia. Nell’, avvenuto a ora di pranzo, si sono scontrati lo scooter a bordo del quale viaggiava la coppia e una Fiat 500. I carabinieri, che hanno svolto i rilievi di rito, indagano per ricostruire la dinamica e le cause dell’impatto. Dopo lo scontro i duesono finiti a terra, Graziella è praticamente morta sul colpo, mentre suo marito è stato soccorso dal personale sanitario arrivato con diverse ambulanze e ...