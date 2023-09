(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino durante laappena trascorsa sono stati impegnati per un doppio intervento che ha riguardatoli. Il primo si è verificato alle ore 01’20 nel territorio del comune di Montemiletto sullacomunale Frustella, dove un’autovettura è sbandata ed è finita in un terreno sottostante ribaltandosi. A bordo dell’auto una ragazza di 26 anni originaria del posto, rimasta incastrata nell’abitacolo, e dopo essere stata liberata veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali la trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. A seguire la stessa squadra è intervenuta alle ore 02’40 nel comune di Pratola Serra sulla SS 7, dove un’autovettura sbandava e finiva. A bordo ...

Troppo spesso, infatti, i Carabinieri intervengono per rilevaremortali che coinvolgono ... Se si è sorpresi alla guida senza casco pervolte nell'arco dianni, la durata del fermo del ...In viale Marconi, a Cagliari , questa mattina sono morti quattro ragazzi tra i 19 e i 20 anni.sono, invece, rimasti feriti. Questo è il tragico bilancio del terribile incidente avvenuto .........numero di cicli di test e tagliando i test a basse temperature dao tre inverni a uno solo. Non resta che mettersi all'opera. Nessuna controindicazione, giusto No, è il contrario, gli...

Due incidenti nella notte: giovani sbandano e finiscono fuori strada anteprima24.it

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la notte appena trascorsa sono stati impegnati per un doppio intervento che ha riguardato incidenti stradali. Il primo si è verificato alle ore 01:20 nel territo ...I Vigili del Fuoco di Avellino durante la notte appena trascorsa sono stati impegnati per un doppio intervento che ha riguardato incidenti stradali. Il primo si è verificato alle ...