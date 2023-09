Dramma nell' Italia di Spalletti | come sorprendono Ciro Immobile a fine partita | Guarda

(Di domenica 10 settembre 2023) Immaginitiche, almeno da un punto di vista sportivo, quelle arrivate dalla Macedonia del Nord, dove l'di Luciano, all'esordio in veste di Ct azzurro, è stata fermata sull'1-1. Una squadra maledetta, quella macedone. E ora la corsa verso gli Europei si complica terribilmente. L'obbligo è vincere sempre. Già, si mette male. Ancora.se non bastassero i due mondiali mancati, caso senza precedentia storia. E il risultato pesa particolarmente a, a cuiha dato la fascia da capitano. Da sempre, il laziale ha un rapporto complesso con la Nazionale. Ma ieri sera il suo lo ha fatto: una buonae soprattutto il gol del temporaneo vantaggio a Skopje. Poi, però, il pareggio. Un ...

Nello Musumeci presenta un'opera che sembra trarre ispirazione da unneorealista, un film in bianco e nero mai sbiadito nel corso degli anni. Queste immagini ... Cedimento che'Isola non ...Lescale e Rolain si sono conosciuti'inferno delle trincee ed è qui che per la prima volta ... Leggi Anche Dalla rinascita alsul campo: nuovo infortunio per Matteo Berrettini. La caviglia si ...Barbara Messini ha una casa vacanze nella zona della Medina. 'Ho sentito un boato, sono corsa fuori'. La testimonianza di Massimo Rossi in vacanza con la moglie: 'Era il suo regalo per il mio ...

Terremoto, nell'inferno di Marrakech. Imprenditrice racconta il ... LA NAZIONE

Oggi, che Via Caduti per Servizio torna agli onori tristi della cronaca per incendi, spaccio e criminalità, questi signori si svegliano: annunciano commissioni, annunciano sopralluoghi e interventi. E ...«Nel '47 scrissi un atto unico che si chiamava Giudizio a mezzanotte, e lo mandai al premio Faber a Firenze che era importante perché presidente della giuria era Silvio ...