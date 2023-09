Dov' è Melania Trump? | anche uno striscione nei cieli dell' Iowa se lo chiede

Donald Trump lascia la Casa Bianca (estavolta sorride) 09/09/23 Fotogallery - G20 India, la prima giornata di lavori 09/09/23 Fotogallery - Terremoto in Marocco, scossa di magnitudo 7 08/09/...... nel cielo è comparso un piccolo aereo che portava uno striscione con scritto a caratteri giganti e rossi "Where's" ,'è, riferimento all'ex first lady sparita dai radar da quando ...Cosa sta facendo Perch cos discreta Un insider in un'intervista a People ha dato alcune informazioni suTrump. Ancora una volta, Donald Trump deve rispondere nei tribunali, mentre l'ex ...

Trump, una domanda nell’aria: dov’è Melania L’aereo con lo striscione passa sullo stadio e l’interrogativo d… la Repubblica

"Where's Melania" è il tormentone della campagna elettorale delle presidenziali Usa 2024. "Dov'è Melania (Trump)" si interroga l'America da mesi, perché pesa nelle vicende politiche e giudiziarie di ...L’ex first lady è sparita: non appare mai accanto al marito e non è ha annunciata in alcun appuntamento ufficiale ...