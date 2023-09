Doortri con «PFAS OFF» | la distruzione della banalità sonora zOaR Records New York | 2023

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 10 settembre 2023) «OFF» è un intelligente destrutturazioni dei luoghi comuni di mezzo secolo di musica ed una ricostruzione intelligente in un contenitore adatto ad una contemporaneità estrema e subacquea, pronta ad emergere come una neverland nascosta, ma che non scende a patti con il mercato o con le lusinghe delle playlist radiofoniche. // di Francesco Cataldo Verrina // Iappartengono alla categoria non comunegenialità sotterranea, quel sottosuolo creativo che da sempre da il meglio nell’indifferenza di molte etichette discografiche imbalsamate nel sarcofago del deja-vu. Un vero peccato che tanta di questa musica rimanga sommersa ed underground. Il disco di Tiziano Pellizzari, contralto, tenore, clarinetto basso, elettroniche varie, Geoffrey Copplestone noise e radio vocals e Giampaolo Mattiello percussioni di ogni tipo, ...