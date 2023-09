Donnarumma è un portiere appena normale e non un fenomeno Barbano

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 settembre 2023) L’Italia di Spalletti commentata da Alessandrocondirettore del Corriere dello Sport. Inciampa sull’inadeguatezza ormai inguaribile di Zaniolo, che, rimproverato dal tecnico per la sua scarsa applicazione al recupero sull’avversario, pensa bene di atterrare Elmas alle spalle a due metri dalla nostra area di rigore, regalando a Bardhi la posizione ideale per esprimersi come il macedone sa fare. Inciampa sull’umana fallibilità di, che è undei miracoli e del letargo, e quindi une non un, in ritardo intuitivo sul tiro a giro che lo condanna. Inciampa sulle zolle inguardabili e inaccettabili dello stadio di Skopje, che come tutti i campi impraticabili danneggiano la squadra più forte tecnicamente, perché ...