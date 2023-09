Domenico De Masi | l’uomo che studiava il futuro Il ricordo di Caligiuri

(Di domenica 10 settembre 2023) La scomparsa diDemi ha colpito profondamente. Avevo letto molti dei suoi libri, mi intrigavano le sue idee sul lavoro e sul mondo, mi piacevano le iniziative ariose che organizzava al Ravello Festival e avevo anche collezionato la rivista “Next. Strumenti per l’innovazione”, da lui inventata e stampata da quel genio di Franco Maria Ricci. L’intelligenza di Mimmo mi affascinava. Me lo aveva presentato Mario Morcellini a Roma in via Salaria, nella Facoltà di Sociologia, nei primi anni Duemila. Lo avevo poi rivisto nel 2016 sul treno con Marcello Veneziani che gli raccontò alcune mie “prodezze” da sindaco di Soveria Mannelli: dalla segreteria telefonica del Comune registrata da Piero Chiambretti al busto di Garibaldi che lacrimava in contemporanea con la Madonna di Civitavecchia. Si era divertito quasi fino alle lacrime. Avevo guardato il ...

Ravello . La Costa d'Amalfi piange la scomparsa del professorDe. Il sociologo nativo del Molise aveva 85 anni. La notizia della sua morte ha sconvolto il mondo della cultura e i comuni della Divina, terra a cui il professore era molto legato. Da ...... raggiungendo Ravello in qualsiasi stagione" queste le parole di ricordo del sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, per ricordare il sociologoDe, scomparso ieri all'età di 85 anni a ...E' morto a Roma, a 85 anni. Lo scorso 15 agosto aveva scoperto di avere una malattia invasiva che lo ha portato alla fine in pochi giorni. Nato a Rotello, in provincia di Campobasso il primo febbraio ...

De Masi ci era riuscito: voleva un grande impianto per la musica nel suo festival e finalmente aveva in tasca la firma di una grande archistar. Sarà l’auditorium delle polemiche, feroci, a cui il ...Lo scorso 15 agosto, casualmente, aveva scoperto di avere una malattia invasiva, mentre era in vacanza a Ravello. I medici del policlinico Gemelli ...