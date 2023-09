I libri di10 settembre: Piergiorgio Pulixi - Stella di mare - Rizzoli Un rione affacciato ... fa breccia negli indelebili legami die interroga le colpe dei padri. Piergiorgio Pulixi ...SaluTO per due giorni, sabato 14 e15 ottobre mette la scienza dei maggiori esperti ... sabato 16 settembre alle ore 18.30 si parla della salute del, perché è importante e come fare per ...E' vero: dalla sua parte è la stragrande maggioranza dei tifosi che dimostrano ogniche si ... in specie se hai il dio pallone nel. Per il momento non c'è niente di ufficiale, però i ...

Domenica di sangue sulle strade. Drammatico scontro tra due moto e un'auto: morto un 39enne a Taranto Gazzetta del Sud

Il matrimonio come sacramento che unisce tutta la famiglia, anche nel martirio. Un bambino che vede la luce forse per un solo secondo (non lo sappiamo) e che per questo riceve il Battesimo del sangue ...Incidente mortale dopo mezzogiorno di oggi sulla statale Ionica 106 all’altezza di Taranto. La vittima è un motociclista di 39 anni che è morto sul colpo.