Documenti e testimonianze esclusive | cosa sfodera Giuseppe Brindisi | il caso a Rete 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Torna il consueto appuntamento con Zona Bianca. Nella puntata di domenica 10 settembre in onda su4,si sofferma sul tema sicurezza delle città italiane. Le stesse che giorni fa hanno visto il governo impegnato in blitz interforze. Dopo l'operazione a Caivano, infatti, ce ne sono state anche a Napoli e a Roma. L'obiettivo? Mettere a freno i reati commessi dai minorenni. Ma non solo, perché il giornalista non si risparmia con il Movimento 5 Stelle. In studio il dibattito sul superbonus, quella misura che ha creato - oltre a diverse truffe - anche una grossa grana per le casse dello Stato. Qui gli ospiti si dividono in coloro che credono sia stato uno strumento utile per far ripartire l'economia e chi invece pensa abbia favorito raggiri a danno dello Stato. Finita qui? Niente affatto. Per l'occasione ...