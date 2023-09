Diretta Germania - Serbia 23 - 26 | segui la finale dei Mondiali di basket LIVE

(Di domenica 10 settembre 2023) MANILA (FILIPPINE) - L'attesa è terminata:si sfidano alla ' Mall of Asia Arena ' di Manila : in palio il Mondiale Fiba 2023 . I tedeschi hanno eliminato, a sorpresa, gli Usa ...

MANILA (FILIPPINE) - L'attesa è terminata:e Serbia si sfidano alla ' Mall of Asia Arena ' di Manila : in palio il Mondiale Fiba 2023 .

Diretta Germania-Serbia: dove vederla in tv e live streaming DAZN

La palla a due è fissata per le ore 14:40. Diretta testuale. 1Q - Grande avvio Serbia firmato dai due Jovic: Stefan da tre, Nikola in schiacciata per il 0-5 serbo. Risponde la Germania: Franz Wagner ...Finale inedita alla Mall of Asia Arena di Manila: Germania e Serbia si contendono lo scettro di Campione del Mondo 2023 FIBA. Sarà la prima volta della squadra tedesca di ...