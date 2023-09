Diletta Leotta | l' errore più grande della mia carriera | impensabile Caterina Balivo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Dopo tre anni di assenza, è tutto pronto per il ritorno disu Rai 1: si riprende la fascia pomeridiana che aveva lasciato nel 2020 per stare più vicina al marito e alla sua famiglia. Dalle 14 di lunedì 11 settembre, infatti, ecco La volta buona, il format che sostituisce Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. E lasi confessa a ridosso del ritorno in un'intervista al Messaggero. Parlando del programma, spiega: sarà "un faccia a faccia con personaggi noti e persone comuni che racconteranno storie vere, compresa la loro volta buona. Con un divano a ferro di cavallo cercheremo di ricreare un'atmosfera familiare". Il confronto con la Bortone non la preoccupa: "C'è una bella differenza fra una giornalista in qualche modo legata politicamente a questa o quell'area e una conduttrice come me. Io non sono frutto di ...