Diletta Leotta | il party da sogno “in ritardo” per il compleanno della presentatrice

(Di domenica 10 settembre 2023)è una bellissima neo-mamma. Infatti la giornalista sportiva ha dato alla luce una bellissima bambina lo scorso 16 agosto, avuta dalla storia d’amore con il compagno Loris Karius. I neo genitori hanno chiamato la piccola, Aria e, sui social, la conduttrice spesso condivide i suoi teneri momenti da mamma.ha raccontato, infatti, le notti passate a cullare Aria, ma anche la loro prima uscita all’aria aperta. La conduttrice televisiva ha partorito precisamente il giorno del suo, infatti, ancheè nata il 16 agosto. Proprio per questo splendido evento, la giornalista sportiva non ha potuto festeggiare il suo giorno speciale e, di recente, ha deciso di organizzare una festa per celebrare il suo ...

In chiusura, per Caterina Balivo c'è stato spazio per parlare di un errore commesso, ovvero il tweet del 2017 contro(allora ospite al Festival di Sanremo ): ' Fu uno scivolone ...Dopo tre anni di assenza, è tutto pronto per il ritorno di Caterina Balivo su Rai 1: si riprende la fascia pomeridiana che aveva lasciato nel 2020 per stare più vicina al marito e alla sua famiglia. ...Il party stellato Appuntamento tra i cieli milanesi pere Loris Karius che hanno brindato al compleanno in ritardo della speaker e dare il benvenuto alla piccola Aria. Fiori e dettagli dorati per la festa chic allestita da Silvia Slitti ...

Gli scatti in questione raccontano di una night out tutta al femminile, a cui hanno partecipato anche Elodie e Diletta Leotta. Per la cena tra amiche, l'imprenditrice digitale ha sfoggiato un outfit ...Diletta Leotta ha partorito la figlia Aria lo scorso 16 agosto, nel giorno del suo 32esimo compleanno. Ieri è riuscita finalmente a festeggiare: le foto lasciano a bocca aperta. La giornalista ...