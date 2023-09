Cavazzoni medita: "Certo, una disperata ricerca di. Ma ti giro la frase in un altro modo: io dico tendenza all'infantilizzazione del racconto. Ladiventa una forma di ...La cifra della seconda stagione è, come nella prima, la. Si respira, si ride, ci si ... Nella vita le cose vengono unal'altra, come una collana di perle. C'è un filo, devi solo ...Spetterà ai biancorossi non smarrire quellamostrata in questa fase di preparazione, ... Voglio che si levi dalla testa la preoccupazione che si porta. Gli ho dato la casacca da ...

Dietro la leggerezza di Calvino c'è la tendenza a infantilizzare Domani

Cristopher Pagani, figlio di Oracio, ha chiarito una volta per tutte del perchè Pagani non sta producendo auto elettriche.Federica Aversano è stata una delle troniste di questa edizione di Uomini e Donne. A distanza di mesi ha deciso di raccontare i motivi che l'hanno spinta ad abbandonare la trasmissione. Ecco cosa ha d ...