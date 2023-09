Devastante terremoto di magnitudo 7 in Marocco | oltre 2000 le vittime Bilancio destinato a salire

(Di domenica 10 settembre 2023) Interi villaggi di montagna spazzati via; centinaia di famiglie decimate e migliaia di persone sdraiate nelle piazze per la loro seconda notte fuori dalla propria casa. Chi spinto dal terrore delle scosse di assestamento - che non danno tregua - e chi perché non ha più un luogo dove rincasare. Il sisma che ha colpito ilnella notte di ieri, alle 23.11, ha devastato la regione a sud-est di...

... a 50 chilometri da Marrakech e a 30 chilometri dall'epicentro delche venerdì notte, ... come buona parte dell'area colpita dal sisma, il piùmai visto qui. Jasmine stava dormendo, ...... " Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il Vertice G20, ha appreso con dolore il tragico bilancio delche ha colpito il Marocco ed esprime ......la macchina della solidarietà per aiutare le migliaia di persone sfollate a causa delin ...marocchina che ha espresso il desiderio di partire non appena appresa la notizia del...

"L’altra notte dalle zone di montagna non arrivava nulla, anche internet era saltato. Ora per fortuna abbiamo ripreso i contatti, e anche se non ci sono miei familiari coinvolti vedo che il numero di ...Una devastazione impressionante". Secondo l’agenzia sismica del Marocco il terremoto è avvenuto a 11 chilometri di profondità, uno dei fattori che lo hanno reso così devastante. I morti a ieri sera ...