Decreto Caivano? “Slogan | fuori dalla realtà” “Torna la pedagogia della punizione | ma serve educare” | i pareri di chi lavora con i minori

(Di domenica 10 settembre 2023) “Sconvolgente”, “Soloin vista delle Europee”; “Imbarazzante”. Il giorno dopo la presentazione alla stampa del” – che contiene norme, tra le altre, che rendono più facile il carcere per i, il Daspo urbano per i 14enni e la penareclusione per i genitori che non mandano i figli a scuola – il mondo di chicon i bambini più fragili e con i genitori non ha parole di elogio per i provvedimenti presi dal governo Meloni. I più critici sono proprio i sacerdoti che conoscono il mondo deiche sono finiti dietro le sbarre eno con loro da anni. Don Gino Rigoldi, cappellano del “Beccaria” a Milano è tranchant: “Questi signori che fanno i ministri abitano nei centri delle belle città e non hanno idea ...

Illicenziato dal governo in Consiglio dei ministri è stata un'occasione, per non pochi esponenti dell'opposizione, per sparare contro Giorgia Meloni . Il presidente del Consiglio si era ...... di fronte ad una situazione slittata fuori controllo e sfuggita di mano allo Stato, come non concordare su alcuni antidoti innovativi inseriti dal centro - destra nell' ormai noto '' ...'Repressione' e 'manganello' sono le parole più gettonate dall'universo che, da Repubblica e Stampa in giù, commenta con pelosa riprovazione il cosiddetto ''. Il titolo del Domani - 'Meloni arresta i bimbi per salvarli' - è fuori concorso. Semplicemente oltre. Un giro di vite, quello del governo, che per il prezzolato plotone d'esecuzione ...

«Rendi inquiete le notti di chi, anche come me, in vari ambiti, livelli e ruoli, occupa posti di responsabilità». Le parole dell'arcivescovo don Mimmo Battaglia durante l'omelia ai funerali di Giogiò ...Oratorio e doposcuola in tutte le parrocchie, sopratutto in quelle che sono situate nella periferia della città. Con questo contributo il cardinale Matteo Zuppi intende completare il decreto legge Cai ...