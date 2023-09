Decreto Caivano | qual è la vera novità del governo Meloni

(Di domenica 10 settembre 2023) Nel discutere sui fatti die sulsicurezza che ne è scaturito si è insistito molto nell’attaccare (strumentalmente, da sinistra) o nel difendere le misure adottate dal. Si è persino filosofeggiato sui rapporti fra sicurezza e libertà, non tirati in ballo in altre e più serie occasioni (ad esempio il Covid), pur trattandosi di semplici misure di “ordine pubblico” adottate per poter ristabilire quel controllo del territorio da parte dello Stato in territori ove esso è stato finora latitante o addirittura assente. Molto più interessate mi sembra però affrontare la questione da un altro punto di vista, poco sottolineato: per la prima volta ilè uscito da un’ottica che, anche in tema di sicurezza, parte sempre dal centro. Per la prima volta ci si è posti nella prospettiva dei tanti che vivono ...

Illicenziato dal governo in Consiglio dei ministri è stata un'occasione, per non pochi esponenti dell'opposizione, per sparare contro Giorgia Meloni . Il presidente del Consiglio si era ...... di fronte ad una situazione slittata fuori controllo e sfuggita di mano allo Stato, come non concordare su alcuni antidoti innovativi inseriti dal centro - destra nell' ormai noto '' ...'Repressione' e 'manganello' sono le parole più gettonate dall'universo che, da Repubblica e Stampa in giù, commenta con pelosa riprovazione il cosiddetto ''. Il titolo del Domani - 'Meloni arresta i bimbi per salvarli' - è fuori concorso. Semplicemente oltre. Un giro di vite, quello del governo, che per il prezzolato plotone d'esecuzione ...

Onorevole Matteo Orfini, la segretaria Elly Schlein non si è particolarmente scomposta per la fuoriuscita del gruppo ligure dal Pd che suscita l’allarme dei riformisti ...«Rendi inquiete le notti di chi, anche come me, in vari ambiti, livelli e ruoli, occupa posti di responsabilità». Le parole dell'arcivescovo don Mimmo Battaglia durante l'omelia ai funerali di Giogiò ...