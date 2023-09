Decreto Caivano | la beffa delle due scuole accorpate nel parco degli orrori

Sono diversi i temi all' ordine del giorno tra cui il cosiddetto, con provvedimenti in materia di disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile. Nel corso della riunione,...Vedi Anche, Nordio: 'Chi non manderà i figli a scuola sarà punito con il carcere. Vanno responsabilizzati i genitori' Durissimo su quest'ultima questione il pedagogista Daniele Novara ..."Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile". Questo il nome che è stato disposto dal Consiglio dei Ministri per il '' che tra le misure prevede il daspo urbano anche per i maggiori di 14 anni, il foglio di via obbligatorio, il contrasto dei reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti, la ...

Decreto Caivano “Slogan, fuori dalla realtà”. “Torna la pedagogia della punizione, ma… Il Fatto Quotidiano

Com'era facile aspettarsi, l'unica risposta che questo governo poteva dare dopo i fatti di violenza contro le donne di Palermo e Caivano non poteva che ...Omertà e disinteresse accompagnate dalla sensazione di essere ghettizzati. Ma anche in altre periferie chiedono più forze dell'ordine ...