Debutto Italia | Rambaudi | “Idea di Spalletti si vede già | ma chi gioca deve avere più coraggio…”

Leggi su notizie

(Di domenica 10 settembre 2023) L’extore di Lazio e Atalanta, opinionista Rai, commenta l’esordio azzurro: “Gli esterni fondamentali per Luciano devono essere più intraprendenti, recupererei Verratti…” “L’dic’è, si è intravista, solo uno ottuso può dire che non è così, ma si può fare e sifare di più“. A parlare così dopo ildell’dicon la Macedonia è l’extore di Lazio, Foggia e Atalanta, ora opinionista Rai, Roberto, al quale la squadra azzurra non è così dispiaciuta, almeno nella voglia di proporre gioco e di farre qualcosa di diverso. “A me non è dispiaciuta l’– ha dettoa Notizie.com -, certo tutti volevamo vincere anche per ...