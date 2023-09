Debito e Bei | Giorgetti vede Lindner Aiuto a Gentiloni sul dossier Ita

(Di domenica 10 settembre 2023) Patto di stabilità,pubblico, spese militari, il cambio della guardia alla Banca europea per gli investimenti e il capitolo- sempre caldo- di Ita e Lufthansa: il ministro dell'Economia Giancarlo, prima dell'inizio dei lavori del G20 Segui su affaritaliani.it

Patto di stabilità, debito pubblico, spese militari ... Giorgetti ha anche chiesto al collega tedesco l’appoggio per il candidato alla Bei Daniele Franco, “un tecnico preparato libero da influenze ...Il titolare del Mef vede il ministro delle Finanze tedesco e spinge per scomputare le spese militari dal Patto. E su Ita chiede un "aiuto" a Gentiloni ...