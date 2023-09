De Canio Critica il Napoli | “Squadra più Debole Natan Non è All’Altezza”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 10 settembre 2023) Luigi De, ex difensore e allenatore, mette in discussione la forza delle scelte di mercato del club. Notizie calcio. Luigi De, ha condiviso le sue opinioni sulcampione d’Italia, in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss. L’ex difensore e allenatore ha messo in discussione la strategia di Rudi Garcia e la qualità del nuovo acquisto,. DeDubita delle Scelte di Garcia Deha espresso preoccupazioni sulle decisioni di mercato del, sottolineando che Garcia, essendo un allenatore non italiano, potrebbe non avere la stessa cautela nel lanciare giovani talenti in campo. “Garcia non teme di bruciare i giovani, eppure ...