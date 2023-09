Davide | travolto e ucciso a 17 anni da un poliziotto ubriaco La madre racconta | “Mi hanno chiesto 183 euro per pulire il sangue”

Leggi su tpi

(Di domenica 10 settembre 2023) Mette i brividi il racconto della mamma diPavan, morto a 17l’8 maggio del 2022 mentre era in sella al suo scooter. Un incidente causato da un, di ritorno da una partita di rugby, che lo hacon la sua auto invadendo la corsia di marcia opposta. Samuel Seno, l’agente 31enne, pochi giorni fa ha patteggiato una pena di tree mezzo. Oggi i genitori di, Barbara Vadelafo e il marito Claudio,no il dramma chevissuto. “All’inizio pensavamo a un errore. Oppure a un brutto scherzo…”,detto al Corriere della Sera in riferimento al momento in cui si visti recapitare una fattura da 183all’indomani della morte del figlio. Il motivo? ...