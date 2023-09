Daniele Dal Moro in ospedale | incidente per l’ex gieffino

Leggi su 361magazine

(Di domenica 10 settembre 2023)Dalinper un taglio all’occhio: cosa è successo alvippone del GF Vip 7Dalsi è mostrato in una storia Instagram con un taglio sull’occhio e ha avvisato i fan: “Ok, sto andando in”. Ma non ha spiegato ancora cosa gli è successo, facendo allarmare i suoi fan Oriele.ha pubblicato la foto dove si vede sopra la palpebra un taglio e l’occhio gonfio. Non si conosce in dettaglio come si sia fatto male, ma di sicuro, appena gli sarà possibile, darà ulteriori dettagli ai follower. Così come ha fatto. Poco minuti fa ha pubblicato il referto del pronto soccorso, dal quale si evince che ha avuto uncon la moto d’acqua. Proprio venerdì scorso ...