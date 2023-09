Dalla Spagna | l’Arabia Saudita aveva tentato Morata | rifiutato ingaggio da 40 milioni

(Di domenica 10 settembre 2023) Secondo quanto riportatotestata spagnola ‘AS’, Alvaroavrebbe ricevuto un’offerta da 40dal. Il giocatore, reduce della tripletta in nazionale contro la Georgia, avrebbe deciso di rimanere in, all’Atletico Madrid, senza lasciare la ribalta del calcio europeo. SportFace.

Piazzato male dietro la barriera, poco reattivo sui piedi e sorpresopunizione di Bardhi, ...la questione ambientale perch rischia di ripetersi quanto accaduto in Nations League con la...... secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe alla ricerca di un centrocampista da aggiungere alla rosa nell'estate del 2024 edarebbero i nerazzurri forti interessati Nicolas De ...Masia - scattatopole position, in testa per oltre metà gara, con un tentativo di fuga durato ... Cinico e spietato, come in, un talento precoce che può solo maturare. Difficilmente sbaglia ...

Dalla Spagna: la Juve non molla Morata, ancora possibile uno scambio con Vlahovic Tutto Juve

Dalla Spagna trapelano importanti indiscrezioni sul futuro di un calciatore seguito da tempo da Inter e Juve. L'irruzione del Milan può cambiare le carte in tavola ...L'inserimento prepotente dell'Arabia Saudita all'interno del calciomercato sta stravolgendo le dinamiche del calcio europeo. Una situazione su cui si è espresso il centrocampista del Manchester City R ...