Dalla Francia | il Lione pensa a Gattuso per la panchina

(Di domenica 10 settembre 2023) Gennaropotrebbe ripartire dal. L’ex allenatore di Milan e Napoli, reduce da una esperienza poco fortunata al Valencia, è nell’elenco dei candidati per sostituire Laurent Blanc (sempre più vicino all’esonero) sulladell’OL. Dopo la pesante sconfitta subita contro il Paris Saint-Germain, al Groupama Stadium per 1-4, la dirigenza delè al lavoro per trovare un successore del tecnico. E il nome diinizia a circolare sempre più seriamente nelle riflessioni interne, secondo Footmercato. Nella rosa dei possibili allenatori, ci sono anche Julen Lopetegui, libero dal Wolverhampton, e Olivier Glasner. Nei prossimi giorni sono previsti i colloqui tra l’entourage di Gennaroe la dirigenza dell’OL. Secondo Footmercato, il tecnico italiano si è detto ...

Ora si aggiunge anche il dubbio Theo Hernandez anche se le sensazioni che arrivanosono positive e da Milanello trapela un certo ottimismo. Ad ogni modo Pioli tratterà il respiro ancora ... Arrivano altre notizie dal ritiro della. Secondo quanto riporta RMC Sport, dopo l' assenza allo scorso allenamento, Mike Maignan è tornato a lavorare in gruppo. Smaltito il problema fisico, di cui non si sapeva l'entità, accusato ...

Thiago Motta, il rinnovo può attendere: dalla Francia si fa sotto il Lione Quotidiano Sportivo

Secondo Foot Mercato, Gennaro Gattuso è in lizza per prendere il posto di Blanc sulla panchina del Lione nel caso in cui l'attuale allenatore del club francese, in piena crisi, venga esonerato.