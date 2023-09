Dalla Cina ai rapporti con Usa e Ue G20 | successo per Meloni Ecco perché

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 10 settembre 2023) E' terminato il G20 in India, il primo di Giorgiacapo del governo. Qual è il bilancio per l'Italia e per la presidente del Consiglio? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia e consigliere della premier sulla politica... Segui su affaritaliani.it