Dai Boomers agli Alpha | a quale generazione appartieni? Scoprilo!

...supermercati ai discount: i più economici per risparmiare Identità alimentare: come cambia la spesa degli italiani Secondo i dati raccolti un italiano su 5, soprattutto tra i babye la ...A tavola, 1 italiano su 5, soprattutto baby(i sessantenni e più), e gli appartenenti alle ...produttori industriali fino a Confcommercio. Finora l'accordo però non è stato siglato. ...... un grande ed unico evento, che dalle premesse si preannuncia davvero imperdibile e capace con le sue attrattive di coinvolgere tutte le fasce d'età: dalle famiglie ai bambini,ai ...

Imprese tra boomers e millennials Varesefocus